Butac.it - TokenTact, ennesima truffa col trading online

Era da un po’ che non ci segnalavate post sponsorizzati di Facebook che rimandano ad articoli, e noi ci eravamo illusi che la piattaforma social più amata dalle persone di una certa età avesse finalmente implementato degli algoritmi di controllo più efficaci per limitare la promozione di quel genere di contenuto.Ci sbagliavamo: infatti, come un nostro lettore ci ha segnalato, i postsulvanno ancora alla grande, solo che ce li segnalate di meno. Nel caso specifico il post sponsorizzato, di una certa classe, è realizzato per attirare principalmente un pubblico maschile particolarmente ingrifato. Nella thumbnail che l’accompagna, infatti, si vede una donna a gambe spalancate con una piccola pecetta nera sulle parti intime.Le frasi che servono da esca riportano:Imprevedibile: nessuno avrebbe immaginato.