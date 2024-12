Thesocialpost.it - Sparatoria in una scuola in Wisconsin (Usa), almeno 5 morti tra cui il sospetto killer

Leggi su Thesocialpost.it

Un’altra tragedia scuote le scuole degli Stati Uniti:cinque persone sono morte, compreso il presunto autore, in unaavvenuta presso la Abundant Life Christian School di Madison, in. La polizia ha confermato anchecinque feriti nell’attacco.Secondo quanto riportato, l’autore sarebbe uno studente della stessa, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto all’interno dell’edificio dalle forze dell’ordine. Il capo della polizia di Madison, Shon Barnes, ha dichiarato in una conferenza stampa che gli agenti, al loro arrivo, non hanno sparato neanche un colpo, trovando già morto il sospettato.La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Joe Biden è stato immediatamente informato dei fatti. Durante la conferenza, Barnes non ha rivelato ulteriori dettagli sull’identità delle vittime, spiegando che è necessario notificare prima i parenti.