Liberoquotidiano.it - Sofia Goggia, miracolo a Beaver Creek: come ha vinto 10 mesi dopo l'infortunio choc

Leggi su Liberoquotidiano.it

sorprende ancora tutti eil secondo posto nella discesa disul tracciato del Colorado conquista la vittoria in Super G. Un trionfo che arriva a 313 giorni dall'che l'ha tenuta lontana dalle piste per 10per la frattura a febbraio di tibia e malleolo. Con il tempo di 1'03"90 l'azzurra ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami (+0.48) e l'austriaca Ariane Raedler +0.55.ha sciato alla perfezione sicura e solidanon mai in curva mostrandosi superiore su ogni tratto del percorso.