Bergamonews.it - Si ferma a guardare un incidente, dimentica di inserire il freno a mano: camion contro auto. Grave un’anziana

Cologno al Serio. Un uomo di 70 anni alla guida di unsi èto ad osservare, nella mattina di domenica 15 dicembre, un piccolostradale a Cologno al Serio dovedi 85 anni era rimastamente ferita: l’uomo non ha tirato ildel mezzo pesante e ilha iniziato a muoversi, finendo la sua corsalemobili ferme.Fortunatamente un agente della Polizia stradale di Treviglio impegnato nei rilievi dell’– che si è verificato pochi minuti dopo le 7,20 lungo la circonvallazione di Cologno – è riuscito a salire sulin movimento ere il mezzo pesante prima che potesse travolgere altri veicoli o persone.Nei confronti del settantenne alla guida, bresciano di Prevalle, sono state elevate delle sanzioni per non aver tirato ile per non aver rispettato i tempi di guida.