Scuole paritarie, detrazioni a mille euro. Naspi anche per chi si licenzia da solo

Se non è Aventino ci manca poco. Tutte le opposizioni tranne Azione scrivono una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana per protestare contro il metodo scelto dal governo sulle modifiche alla Legge di Bilancio (in foto il ministro Giancarlo Giorgetti). Secondo i programmi della maggioranza il mandato ai relatori dovrebbe arrivare entro martedì mattina, mentre mercoledì il testo dovrebbe approdare a Montecitorio. Il voto finale? Il 20 dicembre. C’è tempo fino all’ultimo dell’anno per evitare l’esercizio provvisorio.E DIMISSIONI Dal primo gennaio 2025 laverrà estesaa chi si dimette volontariamente dal posto di lavoro. Un emendamento alla manovra depositato ieri dai relatori introduce una nuova casistica.Leper le spese sostenute per frequentare una scuola privata o paritaria vengono innalzate da ottocento al’anno.