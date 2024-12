Oasport.it - Sci Alpinismo, Alba De Silvestro si conferma di livello, Murada c’è. Situazione confusa tra gli uomini

In archivio il primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo di sci. A Courchevel si sono aperte le danze con l’unico impegno del 2024, con le ostilità che riprenderanno direttamente il prossimo gennaio a Shahdag, in Azerbaigian, i prossimi 11 e 12 gennaio.Le cose migliori sono arrivate dall’ambito femminile. Due piazzamenti ai piedi del podio per Giulianella sprint edDenella gara vertical, con le due che hanno raccolto un piazzamento in top10 anche nella gara ‘peggiore’. Le due sino dunque le migliori del lotto, ma dietro Giulia Compagnoni e Katia Mascherona spingono soprattutto nello sprint. Tra gliinvece le gerarchie sono meno delineate. Sabato nella sprint è stato Giovanni Rossi il migliore, ma raggiungendo il quinto posto nella semifinale, mentre i vari Hermann Debertolis, Luca Tomasoni e Robert Antonioli non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio importante, mentre è Michele Boscacci ad aver fatto una buona impressione nella vertical con il settimo posto.