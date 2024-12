Ilfattoquotidiano.it - Renato Zero esulta per la vittoria contro le major discografiche e incassa 145mila euro

. Il cantatore, infatti, ha vinto una causa sui diritti d’autoreledella musica come Universal Music, Sony Music Italy e Warner Music Italy. Il Tribunale di Milano ha condannato Scf, una delle principali società di gestione dei diritti spettanti ai produttori fonografici, a pagarea Tattica, il produttore indipendente che aveva deciso di gestire autonomamente i diritti connessi.Tattica appartiene per il 75% aFiacchini, ndr) mentre quote intorno al 12% sono del fratello Giampiero e dell’avvocato Simone Veneziano.Come riporta Il Corriere della Sera, nella sentenza, depositata l’8 dicembre, si afferma – secondo quanto sostiene Tattica “che Scf avrebbe indebitamente trattenuto per l’intermediazione una quota di denaro dai compensi”.