Premier League MD16 | vincitori fortunati e perdenti sfortunati

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Lasta davvero prendendo forma mentre ci avviciniamo al Natale, con il Chelsea che sembra essere la principale sfidante del Liverpool in testa.Dopo che i Reds hanno pareggiato in casa contro il Fulham, il Chelsea ne ha approfittato battendo il Brentford e portandosi a due punti dalla capolista.Enzo Maresca continua a insistere che la sua squadra non è in corsa per il titolo, ma se il Chelsea dovesse battere l’Everton domenica, allora supererebbe il Liverpool – almeno temporaneamente – che poi affronterà il Tottenham.Gli Spurs sono stati uno dei grandidell’azione del fine settimana, poiché la vittoria per 5-0 sul Southampton ha visto Russell Martin unirsi all’ex allenatore dei Wolves Gary O’Neil nel perdere il lavoro domenica.