Premier League, frena il Liverpool in casa col Fulham. Crisi nera del City

Roma, 16 dicembre 2024 – Ad Anfield unin dieci uomini viene fermato indal: è il secondo consecutivo per la squadra di Slot che, con una partita in meno, si trova solo a due lunghezze di distanza dal Chelsea, che occupa il secondo posto. Maresca e i suoi, infatti, portano auna partita complicata contro il Brentford, chiudendo in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione di Marc Cucurella al 98’. Il Manchesternon riesce più a riprendersi: dopo essere passati in vantaggio al 36’ con Gvardiol, i citizens si fanno recuperare e poi superare nell’arco di due minuti, prima con Bruno Fernandes all’88’ e poi con Diallo al 90’, centrando l’ottava sconfitta nelle ultime undici partite e scivolando addirittura al quinto posto in classifica. L’Arsenal non va oltre lo 0-0 all’Emirates Stadium contro l’Everton, allontanandosi dal Chelsea e permettendo al Nottingham Forest di avvicinarsi in classifica, a seguito della vittoria di quest’ultimi sull’Aston Villa, la seconda di fila.