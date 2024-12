Ilrestodelcarlino.it - Padova, tenta di aggredire con un’ascia due poliziotti: arrestato

, 16 dicembre 2024 – Attimi di paura per due: un 32enne nigeriano hato di aggredirli con una grossa ascia. È successo all’alba: il responsabile è statoperto duplice omicidio. Dopo essersi scagliato contro uno dei due agenti, che si è salvato riparandosi dietro alla volante, il 32enne ha cercato di colpire il collega, che gli stava intimando l’alt ripetutamente. Per difendersi, quest’ultimo si è trovato costretto a sparargli alcuni colpi alla gamba. L’aggressore è stato prontamente soccorso e sedato: è ora in ospedale.