NFL 2024 week 15 | i Chiefs vincono ancora cadono i Lions contro i Bills successi per Eagles e Packers

Siamo sempre più vicini ai Play-offs e la15 della NFL-2025 ci ha dato notizie importanti sotto questo punto di vista. Nella AFC continua il cammino dei Kansas City(13-1) che passano 21-7 in casa dei Cleveland Browns (3-11) ma vedono l’infortunio alla caviglia di Patrick Mahomes. Niente di rotto, tanta paura, vedremo se sarà in grado di tornare in campo già nel prossimoend.Nella NFC, invece,i Detroit(12-2) che perdono 42-48i Buffalo(11-3) in un possibile anticipo del Super Bowl. Josh Allen incanta, Goff risponde con 494 yds e 5 mete. Gli attacchi dominano, ma la formazione del Michigan non riesce a completare la rimonta.Sul 12-2 arrivano anche i Philadelphiache battono i Pittsburgh Steelers (10-4) per 27-13 con una prestazione di squadra che fa capire come l’implosione di un anno fa sia stata ampiamente messa in archivio.