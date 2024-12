Thesocialpost.it - Napoli, il sangue di San Gennaro non si è sciolto: niente miracolo il 16 dicembre

Leggi su Thesocialpost.it

Lunedì 162024, alle ore 10:03, non si è verificato il prodigio della liquefazione deldi San, il Santo Patrono di. Il fenomeno, noto come “laico”, rappresenta il terzo e ultimo evento annuale legato alla sacra ampolla, preceduto daldel 19 settembre, festa del Santo, e da quello del sabato che precede la prima domenica di maggio, noto come “di maggio”. Questa mattina, nella Cappella del Tesoro del Duomo, l’Abate Monsignor Vincenzo De Gregorio ha raccolto l’ampolla per mostrare ai fedeli il contenuto, ma ilsi è presentato duro e solido. Nonostante i rituali e la processione della teca fino alle 10:17, il grumo dinon si è.Leggi anche: Terremoto nei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.4 avvertita fino aPreghiere e speranze per il prodigio di Sannel corso della giornataDurante la celebrazione liturgica, Monsignor De Gregorio ha ricordato il periodo di crisi che il mondo sta affrontando, tra guerre e calamità naturali, invitando i presenti a continuare le preghiere.