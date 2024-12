Ilrestodelcarlino.it - Modena ancora in cerca di un’identità. Contro Piacenza deve accontentarsi

VALSA GROUP2 GAS SALES BLUENERGY3 (21-25 25-16 25-20 20-25 6-15): Buchegger 22, De Cecco 2, Rinaldi 6, Gutierrez 12, Anzani 1, Sanguinetti 8, Federici (L), Massari, Davyskiba 14, Meijs 1, Stankovic 4, Ikhbayri, Mati ne, Gollini (L2) ne. All. Giuliani.: Romanò 5, Brizard 1, Kovacevic 11, Maar 14, Simon 9, Galassi 15, Scanferla (L), Andringa, Bovolenta 16, Gueye ne, Salsi ne, Mandiraci ne, Basso (L2) ne. All. Anastasi. Arbitri: Vagni e Curto. Note: spettatori 3032. Durata set: 26’, 24’, 26’, 29’, 12’. Tot: 1h57.: ace 9, bs 22, muri 10, errori totali 30.: ace 6, bs 21, muri 7, errori totali 27. Trova un punto, trova coraggio e fiducia per due terzi di gara, non trovail suo assetto, la sua identità, la sua strada definitiva in un match nel quale l’inspiegabile pigrizia dial servizio aveva spianato la strada ai padroni di casa che poi non erano riusciti ad arginare Bovolenta, il vero match winner di Anastasi, crollando inspiegabilmente nel tie-break con un parziale finale di 9-0 in favore degli ospiti probabilmente mai visto al PalaPanini.