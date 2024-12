Ilgiorno.it - Lookman e l’Atalanta sognano il Pallone d’oro: l’attaccante selezionato per la finale del premio

Bergamo, 16 dicembre 2024 – Unper un atalantino?nerazzurro Ademola Olajedeè tra i cinque giocatori selezionati per ladelriservato al ‘Calciatore africano dell’anno’, organizzato dalla CAF, la confederazione calcistica africana, che verrà assegnato stasera in Marocco al Palais de Congres di Marrakech. Ilviene assegnato sulla base del rendimento del calciatore sull’anno solare che si sta concludendo. Il favorito Il numero 11 nerazzurro, reduce dal gol decisivo al Milan e da quello al Real Madrid, è considerato il favorito stasera nella rosa dei cinque finalisti che comprende il portiere sudafricano Ronwen Williams, il difensore marocchino ex Inter Achraf Hakimi, l’esterno ivoriano Simon Adingra e l'attaccante della Guinea Serhou Guirassy.