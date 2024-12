Ilgiorno.it - L’ombra del caporalato sul nuovo Campus dell’Università Statale

Milano, 16 dicembre 2024 – Il presunto sistema è venuto alla luce grazie alla ribellione di un gruppo di operai egiziani, che si sono fatti avanti e hanno segnalato gli episodi ai sindacati. Sarebbero stati costretti da tempo a versare una parte del loro stipendio mensile a connazionali, dipendenti stabili della stessa azienda, sotto la minaccia del mancato rinnovo dei loro contratti a termine: una quota fissa da pagare, in sostanza, in cambio del lavoro. Il meccanismo alla base delè tristemente noto nel mondo dell’edilizia e nella giungla dei subappalti, solo che in questo caso non riguarda un piccolo cantiere ma una grande opera nazionale e di rilevanza pubblica, ilall’interno del Milano Innovation District (Mind), distretto che sta crescendo al confine tra Milano e Rho dalla rigenerazione delle aree ex Expo 2015 con residenze, centri di ricerca e uffici di ultima generazione.