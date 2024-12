Inter-news.it - Lazio-Inter, le probabili formazioni per la 16ª giornata di Serie A

Leggi su Inter-news.it

si giocherà oggi alle 20.45 allo Stadio “Olimpico” di Roma: queste leper la partita di oggi, valida per la sedicesimadiA.CASA –è una gara valida per la sedicesimadiA. Le due compagini si presentano alla sfida con il terzo posto condiviso, con 31 punti in classifica e 6 lunghezze di distanza dall’Atalanta capolista. Per, Baroni potrà recuperare sia Matias Vecino che Alessio Romagnoli. Il tecnico ex Verona dovrebbe risparmiare entrambi, puntando su Nicolò Rovella e Patric dal primo minuto. In avanti, spazio a Tijjani Noslin, con Pedro e Mattia Zaccagni alle sue spalle. Unico assente Valentin Castellanos, squalificato dopo l’ammonizione nel match vinto contro il Napoli con il punteggio di 1-0.