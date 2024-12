Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 16 al 22 dicembre 2024: Manuel confessa di amare un’altra

© US MediasetConfessione shock dide Lujan a La. Nel bel mezzo di un litigio con la moglie Jimena de los Infantes, alla presenza di diversi parenti, il marchesinoinfatti didonna. Parole che perplimono Jimena, mentre Cruz inizia a chiedersi chi sia la misteriosa amante del figlio, senza sospettare minimamente che la donna di cui parla è la domestica Jana Exposito, presenza silenziosa al momento della rivelazione. La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lunedì 16a Jimena che amadonnaAbel racconta a Jana e adel suo matrimonio e dello stato di salute di sua moglie Laura.