Ilveggente.it - Juventus-Cagliari, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per gli ottavi di finale die si gioca martedì alle 21:00: notizie,, tv e.Dopo il prestigioso successo in Champions League con il Manchester City di Pep Guardiola ci si aspettava che la“aggredisse” con la stessa ferocia anche l’impegno di campionato, sulla carta abbordabilissimo, contro il Venezia ultimo in classifica. Ed invece i bianconeri di Thiago Motta nel match coi lagunari hanno fatto non uno bensì due passi indietro, dimostrando di non essere ancora guariti dalla cosiddetta “pareggite”.: tv in(Ansa) – Ilveggente.itSì, la Vecchia Signora sabato scorso ha evitato una clamorosa sconfitta solamente in pieno recupero grazie ad un rigore trasformato da Vlahovic – che ha successivamente avuto un battibecco con i suoi stessi tifosi – dopo che il Venezia di Di Francesco era riuscito, nel secondo tempo, a ribaltare tutto prima con Idzes e poi con Ellertsson.