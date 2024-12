Ilfoglio.it - Il Milan di Fonseca è un progetto senza guida e senza gioco

Non più di un anno fa gli allenatori si distinguevano tra giochisti e cortomusisti. Oggi che Massimiliano Allegri è ai box, il crinale che li separa individua i super fedelissimi al proprio modulo (“al proprio calcio”, come dicono di sé) e coloro che fanno di necessità virtù, adeguandosi all’organico oppure trovando soluzioni non previste, intaccando la sequenza di numeretti 4, 3, 2, 1. Tra i secondi figura il merito di Kosta Runjai?, tra i pochi a provare davvero l’alternanza delle difese in settimana, e capace di combinare gli stessi undici elementi in forme differenti, con solido savoir faire operaio. Tutt’altra cosa, si direbbe, dalle note stonate più evidenti di questa settimana: Pauloe l’ultimo Claudio Ranieri. Se nel secondo caso le assenze e il turnover non hanno spinto il tecnico di Testaccio a migliori consigli (Çelik braccetto?), confermando anche di fronte allo stoico Alessandro Gabrielloni – assist allo stremo – che la Roma oggi vale proprio i punti che ha in classifica, e che rischia di rimanere impelagata nella lotta per la salvezza, più grave è la profonda crisi in casaista.