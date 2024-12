Ilnapolista.it - Il gol di Anguissa uno spettacolo: 56 secondi di possesso con 20 tocchi (Corsport)

Leggi su Ilnapolista.it

Il gol diuno: 56dicon 20)A Udine si è vista la vocazione offensiva del Napoli di Conte che ha segnato tre reti e sfoderato nella ripresa calcio d’attacco con più variazioni e anche in verticale.Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Lukaku, nel primo tempo spento spalle alla porta con 9e 0 tiri nel carnet, s’è esaltato al volo a inizio ripresa: innescato da un’imbucata millimetrica di McTominay ha rispolverato la cavalcata-gol alla Rom. Un marchio di fabbrica finora mai apprezzato.Anche i due terzini con McT ea Napoli e dintorni: sprint di una trentina di metri tra Bijol e Giannetti con quell’inconfondibile postura e i tempi perfetti di partenza, velocità e potenza (con Giannetti che vola via travolto in area).