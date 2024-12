Sport.quotidiano.net - Il derby è per i Dragons. Settima vittoria di fila

Leggi su Sport.quotidiano.net

Union Basket Prato 6370 SIM TEL UNION BASKET: Mendico 12, Vignozzi, Bellandi 11, Bogani 8, Coltrinari 3, Corsi 7, Guasti 10, Lanari 5, Bitossi n.e., Cavicchi 3, Keita 4, Ghiarè. All. Paoletti. PALLACANESTRO PRATO: Manfredini 12, Marini 7, Iardella 3, Banchelli 3, Staino, Berni 2, Smecca 8, Salvadori 2, Torrini n.e., Pacini 3, Settesoldi n.e., Bruni 30. All. Pinelli.consecutiva per i, che si aggiudicano il‘in trasferta’, in una palestra Toscanini gremita all’inverosimile, contro i cugini della Sim Tel Union Basket Prato. Con questo risultato i rossoblù di Pinelli consolidano la seconda posizione in classifica, salendo a quota 18 punti e lasciando la Sim Tel a quota 14. Primi due quarti di sostanziale equilibrio. Partono meglio i ragazzi di coach Paoletti, che chiudono il primo quarto avanti 14-13.