Ilgiorno.it - Il decreto Salva Milano: "Sala imbarazzante": "No, ha ragione lui"

", "Ha, bisogna fare in fretta". Il soggetto è Giuseppee la sua "incazzatura" sui tentennamenti dei senatori del Pd sul. Molto dure le parole della senatrice dei Cinque Stelle, Elena Sironi: "L’agitazione lampante di, mista a una postura sfidante sul, è qualcosa di. Quando il sindaco dice di “essere incazzato”, dovrebbe rivolgere quell’espressione a se stesso, per aver consentito che la città diventasse il luna park italiano del cemento. Larischia di stravolgere per sempre l’impianto normativo italiano in materia urbanistica. Non possiamo fare questo sfregio al Paese: il Pd così diventa complice di un sindaco fuori controllo e di un ministro come Salvini che non si cura affatto dell’interesse dei milanesi, ma solo di quello dei pochi acquirenti di questi palazzi sorti con intenti meramente speculativi.