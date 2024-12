Ilgiorno.it - Gli addobbi seminano discordia: c’è un albero di Natale di luci alto 120 metri, niente arrampicate. Atti vandalici e mail di protesta

Cornalba (Bergamo) – L’didella. Si infiamma a Cornalba, in Valle Brembana, la polemica dopo che sulla falesia di arrampicata “Corna Bianca” – una delle più conosciute della Bergamasca e non solo, un paretone percorso da alcune delle vie più difficili delle Alpi centrali – è stato installato un maxidi120e largo 70, fatto di luminarie. Installazione che, proprio per la presenza della catena di, rende impossibile fino al 10 gennaio, giorno in cui sarà smontata l’opera, la fruizione della falesia. Un mese di stop che non è piaciuto a diversi climber. L’diè stato voluto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luca Vistalli, per festeggiare il. Ad inasprire le polemiche il fatto che, nei giorni precedenti la posa dell’imponente decorazione natalizia, alla base della falesia sono stati tagliati alcuni alberi con l’obiettivo di creare spazio in caso di soccorso in elicottero.