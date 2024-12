Lettera43.it - Germania, il parlamento al voto per la sfiducia a Scholz

Il cancelliere tedesco Olafha chiesto la fiducia al Bundestag. E lo ha fatto, come ha sottolineato davanti aldi Berlino, con l’obiettivo di aprire la strada alle elezioni anticipate del 23 febbraio 2025, data su cui si sono già accordati i vari partiti. Il risultato è scontato: dalla fuoriuscita dalla coalizione ‘semaforo’ del ministro delle Finanze Christian Lindner, cheha sollevato dall’incarico dopo mesi di attrito, il cancelliere è alla guida di un governo che non ha più la maggioranza al Bundestag.Il Bundestag (Getty Images).Laè il requisito formale per permettere ai tedeschi di tornare alle urne«È la sesta volta che un cancelliere chiede la fiducia in», ha dettoprendendo la parola al Bundestag. Il leader socialdemocratico ha ricordato che in tre casi Willy Brandt, Helmut Kohl e Gerhard Schoerder lo hanno fatto per andare a elezioni anticipate.