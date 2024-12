Ilnapolista.it - Euro 2025 femminili, l’Italia con Spagna, Belgio e Portogallo nel girone. Gli spagnoli: “Sorteggio benevolo”

Leggi su Ilnapolista.it

Si sono tenuti oggi pomeriggio i sorteggi per i Gironi dell’peo Femminile delin Svizzera.è stata inserita nel Gruppo B didove troverà di fronte le campionesse del Mondo della, già affrontate nella scorsa Nations League, e iloltre a quelche eliminò le azzurre in Inghilterra nell’ultimo torneo continentale.Uncomplicato per le ragazze di Andrea Soncin che però hanno evitato Paesi Bassi, Svezia e Norvegia (tutte inserite nella terza fascia al pari del). Il gruppo più duro è quello D dove si sfideranno Francia, Inghilterra e Paesi Bassi con il Galles che appare come il classico ‘vaso di coccio’ in mezzo a quelli di ferro.Gligià esultano. Relevo ha accolto con favore il verdetto deltanto da titolare: “per la: ci misureremo Italia,”I gruppi di: Italia ancora contro laNel gruppo A presenti Svizzera (paese ospitante), Norvegia, Islanda e Filandia.