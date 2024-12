Thesocialpost.it - “Eclissi artificiali: ecco come le creiamo e perché”. La rivelazione dell’Agenzia Spaziale Europea

Avevate mai pensato alla possibilità di creare? Ebbene, la scienza è arrivata a fare anche questo. Dopo il fenomeno dell’inseminazione di nuvole, che permette di far sì che piova in un determinato punto, arriva anche questa incredibile novità. Ad annunciarlo è stata l’Agenzia(ESA) in una giornata storica: il 5 dicembre, infatti, due satelliti si sono alzati in volo dalla costa orientale dell’India con una missione unica: crearesolarinello spazio. Si tratta della missione Proba-3(ESA), che con questi strumenti rivoluzionari si prepara a riscrivere il nostro modo di osservare il Sole. Mafanno? E a cosa serve?Leggi anche: Google Maps:attivare l’avviso sugli autoveloxLo scopo della creazione diè quello di indagare a fondo la corona solare, una regione misteriosa e affascinante, da sempre fonte di enigmi per gli scienziati.