Linkiesta.it - È di nuovo arrivato il momento di scaricare Conte, ma il Pd se lo lascerà ancora sfuggire

sembra il leader dell’opposizione a un governo Pd», scrive il Manifesto – un giornale che non ha mai avuto una particolare avversione per il leader del M5s – parlando dell’incredibile performance dell’ex avvocato del popolo alla festa di Fratelli d’Italia di sabato scorso.Non è tanto il fatto che la platea di Atreju lo abbia applaudito varie volte sino al punto che l’ex portavoce di Giorgia Meloni, Mario Sechi, lo ha sfottuto con un «Presidente, sta per prendere la tessera di Fratelli d’Italia?». La questione vera è che Giuseppeè andato sulla luna mentre Elly Schlein sta sulla terra: mai la distanza tra i due teoricamente alleati è stata così siderale.La leader del Pd, dietro l’invidiabile compostezza dei toni e la glacialità dei ragionamenti, in realtà ha capito che per questa stagione non c’è niente da fare.