Ilrestodelcarlino.it - Concerto di Natale per aiutare la Caritas: il ricavato andrà a madri e bimbi in difficoltà

Ladi Forlì-Bertinoro propone martedì alle 21 nell’Abbazia di San Mercuriale, in piazza Saffi, ildicon il Coro San Filippo Neri, diretto dal maestro Paolo Bacca, e la partecipazione degli studenti dal Liceo artistico e musicale Canova. L’ingresso è a offerta libera e ilsarà devoluto ai progetti di accoglienza promossi dallaa favore di donne,e bambini (Iban per donazioni: IT98M0854213200000000077081). "Attualmente – afferma il direttore della, Filippo Monari – le nostre strutture ospitano 25 donne e 17 bambini provenienti da Tunisia, Ucraina, Africa Orientale e Italia, ai quali vengono offerti supporto per l’ottenimento dei documenti, corsi di alfabetizzazione di base, assistenza per le iscrizioni scolastiche e per attività ludiche destinate ai bambini".