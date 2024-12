Lanazione.it - Cavriglia. I Flame Parade chiudono la rassegna “Materiali in Scena”

Arezzo, 16 dicembre 2024 – Alain" sta per chiudere il sipario. L'ultimo appuntamento è in programma venerdì 20 dicembre, quando al Teatro Comunale - ore 21.15 - verrà presentato "Il vero amore alla fine ti troverà", l'inedito e speciale Concerto di Sfilata di Natale di Fiamma. Dopo un lungo tour nazionale e internazionale organizzato per promuovere il loro ultimo album “Cannibal Dreams”, il gruppo musicale torna a casa per l'ultimo concerto dell'anno, con uno spettacolo unico in teatro. Con la regia di Pierfrancesco Bigazzi e le intallazioni visual curate da Lorenzo Boscucci e Giulio dell'Aquila, racconteranno, insieme alla loro band allargata The Cosmic Zoo, un viaggio tra amore, speranza e la potenza universale della musica. Un'insolita esperienza narrata attraverso i pezzi originali della band e arricchita da arrangiamenti di artisti come Elvis Presley, Lou Reed, The Cure e altri.