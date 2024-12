Ilrestodelcarlino.it - Campagnola inarrestabile, anche il Casalgrande s’inchina

CASTELLARANO 2 RIESE 1 CASTELLARANO: Lanzotti, Gazzini (31’st Bertolani), Belfasti, Cavazzoli, Minutolo (26’pt Longu), Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati (43’st Animah Barbari), Ferrara (25’st Bettelli), Ficarelli. A disp.: Brevini, Spano, Baldelli, Vandelli, Teneggi. All.: Lodi Rizzini RIESE: Tosi, Notario Aranda, Cuoghi, Borghi (19’st Candeloro), Malavolti, Boschetti (19’st Davoli), Turci (1’st Iemmi), Incerti (13’st Amura), Fantastico, Volpini (39’st Mazzoli), Pedrazzoli. A disp.: Codeluppi, Carretti, Coviello, Owusu. All.: Nazzani Arbitro: Franceschi di Ferrara Reti: Travagliati (C) al 32’pt, Gazzini (C) al 7’st, Notario Aranda (R) al 20’st. Note: ammoniti Cavazzoli, Boschetti, Lusoli, Cuoghi, Longu e Saccani.