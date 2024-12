Anteprima24.it - Buche stradali, con il nuovo anno i primi lavori di ripavimentazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuton mattinata, gli operai dell’impresa ingaggiata dal Comune di Avellino hprovveduto al ripristino della sottostruttura dei trattidi via Dorso, all’altezza di Piazzetta San Ciro, e di via Zigarelli, danneggiatisi nei giorni scorsi.Gli interventi si sono sostanziati nella chiusura delleche si erano venute a creare nei giorni scorsi, compromettendo la sicurezza delle careggiate.L’Amministrazione comunale ha anche pianificato un intervento complessivo ed integrale di rifacimento del manto stradale di via Dorso. Verrà realizzato subito dopo le festività, per evitare disservizi ai commercianti della zona, ai residenti ed agli avventori con la necessaria chiusura della strada, a ridosso del Natale.L'articolo, con ildiproviene da Anteprima24.