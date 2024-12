Thesocialpost.it - Brutte notizie per il Napoli: Buongiorno si è fratturato due costole. Quando rientra

Leggi su Thesocialpost.it

per ildi Antonio Conte: il difensore Alessandrosarà costretto a fermarsi per un infortunio subito durante l’allenamento odierno. Il club ha rilasciato un comunicato ufficiale per chiarire la dinamica dell’incidente e i risultati dei primi esami medici. Nel comunicato si legge: “Alessandrosi è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari.inizierà la riabilitazione da domani.”Questo infortunio rappresenta un serio contrattempo per Conte, che perde un elemento chiave della difesa in un momento decisivo della stagione.era stato titolare nella recente vittoria per 3-1 delcontro l’Udinese, partita in cui aveva ricevuto un voto di 6 con un’analisi positiva nonostante un inizio complicato: “Un primo tempo così così, in cui soffre la fisicità di Lucca e commette un errore da matita blu in uscita.