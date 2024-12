Sport.quotidiano.net - Braghiroli dal dischetto salva la Portuense dal ko

Bentivoglio 11 BENTIVOGLIO: Bruzzi, Mantovani (35’ st Cacciapuoti), Gabrielli, Callegari, M. Marchesi, M. Marchesi, Cocchi (30’ st Serra), Mezzetti, D’Errico, Fiorentini, Raspadori (35’ st Righetti). A disposizione: Lipparini, Piccolo, Bisteghi, Santaniello, Ribello, Balboni. All.: Evangelista.: Cattozzo, Gaiani, Mariani, Masiero, Alberi, Rossi, Mirontsev (45’ st Sovrani), Faccani (35’ st Sassoli), Masu (23’ st Biasini),, Fantoni (37’ st Baglietti). A disposizione: Mertens, Cocchi, Piazzi, Buriani, Di Domenico. All.: Mariani. Arbitro: Corneti di Blogna. Reti: 35’ pt Fiorentini (B), 30’ st(P). Note: ammoniti: Mantovani (B), Cocchi (B), Faccani (P). clima mite,ottima prova dell’arbitro PARI dellain casa del Bentivoglio.Una partita dominata nel primo tempo dai bolognesi, che al 35’ passano in vantaggio.