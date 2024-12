Ilgiorno.it - Boffalora, premio in denaro e un attestato agli studenti dieci e lode del paese

Sopra Ticino (Milano), 16 dicembre 2024 – Giornata speciale per 29 eccellenze boffaloresi. Durante i mercatini di Natale il Comune di, il sindaco Sabina Doniselli e alcuni assessori hanno premiato gliche si sono maggiormente distinti durante lo scorso anno scolastico. In totale, sono risultati essere 29 i ragazzi aventi diritto alche, annualmente, il Comune elargisce a chi rientra in determinati parametri (semplicemente la media voto finale conseguita).ottoche hanno superato l’esame di III classe della scuola secondaria di primo grado con 9/10 è stato rilasciato undi riconoscimento del valore unitario di 100 euro. I tre che hanno superato l’esame con 10/10, invece, hanno ricevuto 130 euro. All’unico studente da 10/10 e, è stato dato undi 150 euro.