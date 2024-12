Sport.quotidiano.net - Basket, la Pallacanestro Femminile Pisa cade a Prato in serie C, in una gara equilibrata

, 16 dicembre 2024 –, inC, la, in unaper molti tratti, contro la locale Cestistica Rosa, attualmente terza in classifica, squadra che ha saputo essere cinica nei momenti più delicati dell’incontro, disputando un match molto costante, come risulta dai parziali dei singoli quarti. Le ragazze di coach Zari hanno avuto il merito di rimanere in partita fino al termine, sfiorando più volte l’aggancio, ma mancandolo nei momenti decisivi. LA CRONACA – La prima metà del primo periodo registra un monologo della squadra di casa che si porta subito sull’8-0, andando a bersaglio su ogni tiro contro un attacco dellene assolutamente negativo; nella seconda parte le biancorosse aggiustano il tiro e recuperano parzialmente, chiudendo 10-15.