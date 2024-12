Ilgiorno.it - Arriva al Tribunale di Monza l'inchiesta per corruzione urbanistica a Usmate Velate

Brianza), 16 dicembre 2024 – Si è aperta con le eccezioni preliminari l'udienza di oggi davanti alla giudice deldiSilvia Pansini nei confronti dei 10 imputati coinvolti nell'sulla presuntaal Comune di. Alcuni difensori si sono opposti alla costituzione di parte civile del Comune brianzolo, dove lavorava il funzionario responsabile dell'ufficio tecnico Antonio Colombo, relativamente alla parte riguardante le società degli imprenditori imputati, i reati tributari per cui il Comune non viene ritenuto l'ente danneggiato e una variante edilizia contestata ma di fatto approvata dalla stessa amministrazione comunale. Sotto la lente Nel mirino anche il fatto che tutte le società siano ancora in amministrazione giudiziaria, alcune anche a causa di presunte tangenti di valore ritenuto assolutamente sproporzionato rispetto al patrimonio societario, tanto che alcune rischiano o sono già state dichiarate in liquidazione.