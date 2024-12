Ilnapolista.it - Vlahovic riempito di insulti dalla curva, si è ribellato al rito di genuflessione – VIDEO

Dopo l’ennesimo paraggio della Juventus, contro il Venezia (2-2), acciuffato nei minuti finali, è arrivata la dura contestazione dei tifosi bianconeri a fine partita.però non ha gradito glie ha risposto (forse con un gesto) alla contestazione. Il Corriere dello Sport e Repubblica raccontano com’è andata.Trae i tifosi una frattura forse non ricucibileScrive il CorSportTutto accade a fine partita, quando i calciatori si riuniscono sotto lae invece di ricevere applausi ci sono solamente fischi, probabilmente anche qualche parolina tutt’altro che dolce. Il momento è delicato, perché poco prima c’era stato l’invito, usando un eufemismo, di tirare fuori gli attributi. Il serbo coglie l’attimo e invece di subire decide di rispondere. Impossibile decifrare, nel marasma, cosa stia dicendo, ma i gesti sono di chi non cerca di calmare la situazione, anzi.