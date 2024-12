Ilrestodelcarlino.it - Villaggi turistici, nel 2024 meno turismo stagionale

Arrivano a fine anno i dati ufficiali sull’andamento delen plein air nelforniti daMarche (nel vertice annuale presso Confcommercio Marche) e parlano di circa 1,4milioni di presenze nelle 22 strutture associate. A questo dato, per avere un quadro completo a livello regionale, va aggiunto un altro milione di presenze (numeri attendibili ma ancora ufficiosi) nelle strutture del nord delle Marche aderenti alla Faita. Risultati che confermano il peso dell’en plein air nelmarchigiano e che sono in linea con quelli dello scorso anno. Ma sono dati che, stavolta, hanno un ulteriore significato essendo il riflesso dell’evoluzione in corso nelle strutture nel trasformarsi da campeggi in, eliminando ilo di lungo periodo. Le strutture diMarche si confermano un asset strategico per ilnella regione "con imprese che investono e riqualificano strutture e offerta oltre che in comunicazione e promozione della nostra destinazione registrando numeri importanti".