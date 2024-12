Oasport.it - Tabellone Coppa Italia volley femminile 2025: calendario, programma, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti dai quarti alla finale

Al termine del girone d’andata della Serie A1 si è delineato ildelladi. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: idisi disputeranno il 28-29 gennaio in casa delle migliori quattro classificate, mentre la Final Four avrà luogo nel weekend dell’8-9 febbraio a Bologna.Conegliano ha chiuso al comando il girone d’andata della Serie A1 e sarà dunque testa di serie: le Campionesse d’e detentrici del trofeo affronteranno Vallefoglia aidi. Scandicci ha concluso al secondo posto e partirà con i favori del pronostico contro Bergamo, per poi meritarsi un’eventuale semicontro la vincente dell’o tra Milano e Chieri. Novara e Busto Arsizio daranno vita a un vibrante testa a testa per meritarsi il probabileo con le Pantere.