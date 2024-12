Lapresse.it - Serie A, Como-Roma 2-0: entrambe le reti segnate nel recupero

Ilha battuto laper 2-0 al ‘Sinigaglia’ nella gara valida per la 16ma giornata diA. Per i lombardi rete di Gabrielloni al 93? e di Paz al 97?. Un successo prezioso che fa fare un grande balzo in avanti in classifica al. Con 15 punti esce dalla zona retrocessione appaiando il Parma e il Genoa al 14mo posto. Per launa brutta battuta d’arresto dopo la vittoria contro il Lecce. I giallorossi restano a 16 punti.