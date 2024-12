Nerdpool.it - Scary Movie 6 – Ecco quando uscirà il nuovo capitolo del franchise comico

Ildiè tornato nelle mani della famiglia Wayans e i fan dell’amata serie comica hanno ora un’idea dipotranno vedere il suo ritorno nelle sale. A ottobre si è diffusa la notizia che i creatori deloriginale, Keenen Ivory Wayans, Shawn Wayans e Marlon Wayans, si stavano riunendo per scrivere e produrre6. Il rapporto iniziale indicava che la Miramax avrebbe dato il via alla produzione nel 2025, con un’uscita nelle sale prevista dalla Paramount, ma non c’era alcuna indicazione suil film sarebbe stato effettivamente distribuito.Allo stato attuale, infatti, l’obiettivo sembra essere quello di portare6 nelle sale nel 2026. Marlon Wayans è apparso di recente su Big Boy TV, dove ha rivelato che il filmeffettivamente nel 2026, ma non aveva informazioni concrete sulla data da condividere.