Ilrestodelcarlino.it - Sabbiuno, de Pascale al sacrario per l’80° dall’eccidio: “Mai dimenticare chi perse la vita per donarci libertà”

Bologna, 15 dicembre 2024 – “Siamo in un luogo straordinario della memoria. Afurono trucidati antifascisti e partigiani che sacrificarono la loropere democrazia. Questo sacrificio è alla base della nostra Costituzione, che, come disse Sandro Pertini, ‘non è un pezzo di carta, ma un testamento di centomila morti’. È nostro dovere onorarla, promuovendo lavoro, giustizia sociale e uguaglianza, senza lasciare indietro nessuno. La memoria non è solo ricordo, ma un impegno concreto per costruire una società più giusta e libera". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de, intervenuto questa mattina aldi(Bologna), per le celebrazioni del 80esimo anniversario dell’eccidio del dicembre 1944. Con deanche il sindaco di Bologna e della Città metropolitana Matteo Lepore, la presidente del Comitato per le onoranze ai caduti di, e assessora del Comune di San Lazzaro, Sara Bonafè e la presidente dell’Anpi di Bologna, Anna Cocchi.