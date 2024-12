Nerdpool.it - Ryan Reynolds e Hugh Jackman di nuovo insieme: ecco cosa sappiamo

Leggi su Nerdpool.it

I fan di Deadpool & Wolverine dovranno aspettare un po’ per vederee Shawn Levy riunirsi per il loro prossimo film – che non avrà supereroi. I tre stanno collaborando per Boy Band, un progetto che parla di ex membri di una vecchia band, riunitisi nella loro mezza età.ha condiviso la notizia a novembre durante un’intervista sul Variety Awards Circuit Podcast. L’attore, che ora si sta tuffando nei suoi progetti fuori dallo schermo, ha detto di aver trascorso tutto l’anno a lavorare sulla sceneggiatura e di avere già uno studio pronto per dare vita al film. Ha rilasciato un’intervista esclusiva a The Hollywood Reporter, condividendo qualin più sul progetto.“Non ci sono ancora date o altro. Non girerò nulla per almeno un anno”, ha detto