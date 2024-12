Iltempo.it - Ruffini stoppato anche da Sala. E a sinistra è già tutti contro tutti

Leggi su Iltempo.it

La sensazione è che la grande sorpresa stia già evaporando. Sommersa dai troppi passi falsi consumati nell'ultima settimana. L'apparizione in un convegno alla Lumsa, il tam tam sul nuovo "federatore", le improvvise dimissioni dall'Agenzia delle entrate. All'insaputa dei suoi stessi sodali, avvertiti solo a cose fatte la sera prima. La tabella di marcia stabilita per Ernesto Mariaera un'altra: un sapiente dosaggio di uscite pubbliche, l'addio all'incarico a fine anno, poi il tour nel Paese per rievocare il pullman del Professore bolognese, la canzone popolare. Alla fine, invece, è prevalsa la smania di occupare uno spazio politico, l'inesperienza, l'approccio un po' naif del tributarista. Fatto sta che ora si contano più detrattori che simpatizzanti, oltre alla diffidenza di chi teme di perdere ruolo.