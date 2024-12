Lapresse.it - Roma, i capolavori dei Musei Vaticani in mostra a Castel Gandolfo

L’arte che si trasforma come veicolo di speranza per rispondere all’invito di Papa Francesco in occasione dell’Anno Santo. Le porte del palazzo papale diche si aprono al mondo. Questa una delle finalità della‘Natività. Ghirlandaio e altri Maestri del Quattrocento‘ che è stata organizzata nel palazzo Pontificio nella città deilini.‘La Lapidazione di Santo Stefano’ e ‘L’Adorazione del Bambino’ del GhirlandaioLa, curata da Fabrizio Biferali, responsabile del Reparto per l’arte dei secoli XV-XVI che comprende ‘La Lapidazione di Santo Stefano‘ e ‘L’Adorazione del Bambino‘ del Ghirlandaio, accompagnata da altre quattro Natività quattrocentesche. “Questo, come anche il Palazzo Vaticano – ha detto la direttrice dei, Barbara Jatta -, è un palazzo che accoglie.