Ilrestodelcarlino.it - Riflettori accesi sulla Sacra Famiglia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La rassegna ‘Un’opera al mese’ si prepara a un nuovo evento imperdibile. Oggi alle 18, nella chiesa di San Giacomo, sarà protagonista un gioiello dell’arte rinascimentale: la ‘con due angeli, un pastore e San Francesco’ dell’artista Francesco Francia. A raccontare il dipinto sarà lo storico dell’arte e direttore dei Musei Civici di Rimini, Giovanni Sassu. "Sarà un bel momento per scambiarsi gli auguri all’insegna dell’arte – sottolinea il vicesindaco con delega alla cultura, Vincenzo Bongiorno – ammirando ladel Francia con in primo piano Gesù bambino, del quale festeggiamo la nascita a Natale. Favorire le occasioni d’incontro all’insegna della riscoperta del patrimonio culturale è un valore importante per il bene della comunità. Il notevole riscontro di partecipazione, che ogni mese continuiamo a registrare, è un ottimo segnale della bontà della strada intrapresa".