Iltempo.it - Reati sessuali, il report che dà ragione a Valditara: "Il 43% commesso da clandestini"

Se non può essere espresso in cifre, non è scienza, è opinione. Una massima, quella ripetuta più volte dallo scrittore statunitense Robert Anson Heinlein che la politica dovrebbe costantemente tenere a mente. In particolar modo, quando i leader dei vari movimenti hanno l'ardire di volersi confrontare con la realtà dei più rilevanti fenomeni sociali. In questi casi partire dai numeri, oggettivi ed insindacabili, freddi ma incredibilmente lineari, dovrebbe essere una forma mentis prioritaria. Dovrebbe, appunto. Per settimane la sinistra ha gridato allo scandalo, alla vergogna, alle piaghe bibliche (con tanto di invasione di cavallette e locuste) perché il ministro dell'Istruzione, Giuseppe, aveva sottolineato come vi fosse una stretta correlazione tra l'immigrazione clandestina e ia sfondo sessuale.