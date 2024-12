Musica | Cecchy torna con il singolo Affiliati feat Rasty Kilo

Leggi su Ildenaro.it

Dopo vari spoiler che sui social hanno alimentato l’attesa, è ufficiale: la giovane promessa del rap napoletano,con “Afiliati”; Warner Music Italy), brano che segna una collaborazione d’eccezione con: leggenda del rap italiano e icona della scena romana.La traccia è un autentico ponte tra due periferie: Ponticelli e Ostia Lido, realtà diverse ma accomunate da storie di strada e vissuti intensi. Con rime taglienti e incastri impeccabili, il pezzo si presenta come uno street banger che esalta le straordinarie capacità di scrittura di entrambi i rapper.Descrivendo con crudo realismo la vita di strada delle rispettive realtà, i due artisti finiscono per dare vita a un incontro tra due sceneli in forte ascesa: quella napoletana e quella romana, da oggi ancora più affiliate.