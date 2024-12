Liberoquotidiano.it - Mister tasse Ruffini attacca il governo? Smentito a tempo record: il primo disastro del 'candidato'

Alla fine si è dimesso, Ernesto Maria, bruciando le tappe di un percorso che, in tanti, danno per certo sia diretto all'impegno politico attivo. Dopo i rumors che lo davano pronto a fare il federatore del campo largo o interessato a costruire una gamba di centro, seguiti a inviti (espliciti a destra, meno a sinistra, ma altrettanto presenti) di scegliere tra i due “mestieri”,ha scelto, lasciando il ruolo che ricopriva. È vero che l'ormai ex direttore dell'Agenzia delle Entrate, nell'intervista al Corriere della Sera, dove ha annunciato il suo addio, ha negato di essere interessato ad altro: «Non scendo in campo». Ma in pochi ci credono. Intanto, però, ha disseminato il suo addio di polemiche, lamentando di non aver mai visto «pubblici funzionari additati come estorsori di un pizzo di Stato» e stigmatizzando il dibattito scaturito in questi giorni attorno al suo nome.