Mistermovie.it - Mister Movie | Dopo Belve, Teo Mammucari si confessa a Selvaggia Lucarelli: “Ho sbagliato, ho paura delle donne forti”

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.la bufera mediatica scatenata dall’intervista a ““, Teosi apre a, rivelando i motivi dietro al suo comportamento. Il comico ammette di aver provatoe di aver commesso degli errori. Scopriamo cosa hato.Teosi spoglia dell’anima: “Ho, ho”L’eco della controversa intervista di Teoa “” non si è ancora spenta. Il comico,le critiche ricevute per il suo comportamento durante la registrazione, ha deciso di aprirsi ulteriormente, concedendo un’intervista aper “Il Fatto Quotidiano”.In questa lunga chiacchierata,ha tracciato un ritratto intimo e sincero di sé, svelando le fragilità e le paure che lo hanno portato ad agire in quel modo.